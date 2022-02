L’Almanacco del 27 Febbraio 2022

Almanacco del 27 febbraio 2022:

Santi del giorno: San Gabriele dell’Addolorata (Religioso)

San Leandro di Siviglia (Vescovo)

San Baldomero (Suddiacono, Monaco)

Etimologia: Leandro, deriva dal greco leiandros e significa ‘uomo delicato’. La leggenda racconta che il romantico Leandro, innamorato della bellissima Ero, tutte le notti attraversava a nuoto l’Ellesponto per congiungersi con lei. Ma una fatale notte, travolto dal mare tempestoso, annegò.

Proverbio del giorno:

Febbraio febbraietto, mese corto e maledetto.

Aforisma del giorno:

Poco importa che adoriate nell’anima nostra la Verità: se l’errore governa i vostri fratelli in un altro angolo di questa terra che ci è madre comune, e voi non desiderate e non tentate, per quanto le forze vostre ve lo concedono, rovesciarlo, tradite i vostri doveri. (G. Mazzini)

Accadde Oggi:

1900 – Fondato il Partito Laburista: Nella patria della Rivoluzione industriale la nuova classe del proletariato proiettò in un unico soggetto politico le proprie battaglie sindacali su diritti e libertà.

1940 – Scoperto il carbonio-14: Strumento prezioso per disegnare la carta d’identità di un fossile, il carbonio-14 o radiocarbonio venne scoperto nel 1940 da due ricercatori americani, Martin Kamen e Sam Ruben.

Sei nato oggi? I nati il 27 febbraio possiedono un fortissimo intuito per quel che riguarda i processi che muovono il mondo intorno a loro e spendono una gran parte delle loro energie per arrivare a comprendere i fattori che stanno alla base della vita di ogni giorno: come funzionano le cose, perché le persone agiscono in un determinato modo piuttosto che in un altro, come volgere le circostanze a proprio vantaggio. Il loro animo indagatore riesce ad esplorare anche l’ambito sociale, quello internazionale e universale e, procedendo sempre con circospezione, essi possono contare sulla saggezza acquisita gradualmente dalle esperienze, e spingersi in tal modo verso imprese sempre nuove e più ambiziose. Amano lasciar libera la mente di volteggiare da un argomento all’altro, affrontando i temi più svariati, e in genere si circondano di persone (gli amici, il partner) altrettanto attivi a livello intellettuale.

Celebrità nate in questo giorno:

1932 – Liz Taylor: Ultima diva dell’epoca d’oro di Hollywood, con i suoi occhi viola ha rappresentato un’icona di talento, fascino e sensualità senza tempo.

1944 – Mal: Tra i più noti esponenti della beat music, è stato un protagonista della scena italiana negli anni Sessanta e Settanta.