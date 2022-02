Bar della stazione autobus di Agropoli, Comune dispone lo sfratto

AGROPOLI. Il Comune avvia le procedure per lo sfratto del concessionario del bar sito presso la stazione autobus. Quest’ultimo aveva preso in gestione i locali all’indomani dell’inaugurazione del terminal, nel maggio 2012. Il contratto aveva una durata di sei anni, ma allo scadere “la società non ha inviato la documentazione necessaria per la formalizzazione del rinnovo”.

Bar della stazione autobus: le contestazioni

Non solo: stando a quanto sostengono dal Comune, la stessa “è debitrice di 13364 euro fino all’1 giugno 2018 per debiti sorti in costanza di convenzione, oltre la somma di 36311 euro dovuti dall’1 giugno ad oggi, anche se in seguito all’occupazione sine titulo”. In totale quasi 50mila euro.

Già in passato il caso era stato oggetto di una disputa finita anche nelle aule dei tribunali: prima il Tar e poi il Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità del provvedimento del Comune di sgombero. Ora, però, la questione è ancora oggetto di disputa tra privato ed Ente pubblico.