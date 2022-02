Sapri: rischio maxi risarcimento per la preside Franca Principe

SAPRI. Nuovi guai per Franca Principe, dirigente dell’istituto Pisacane di Sapri. Nel giorno del suo compleanno, infatti, ha avuto la notizia di una maxi richiesta di risarcimento. 700mila euro per la caduta e il ferimento di uno studente. La dirigente, a seguito della vicenda, era stata già condannata per lesioni colpose gravi. Chiuso il procedimento penale inizia ora quello civile.

Rischio risarcimento per Franco Principe: la vicenda

I fatti che coinvolgono la dirigente Franca Principe risalgono a quasi undici anni fa. La vicenda, all’epoca, fece scalpore. Un giovane di Torre Orsaia si era recato a scuola per assistere alla prova orale dei suoi compagni.

Uscì sul terrazzino per prendere un po’ d’aria ma mentre era fermo sul lucernario, questo si ruppe e il ragazzo fece un volo di quasi sette metri precipitando nell’atrio. Immediatamente soccorso fu trasportato presso l’ospedale di Sapri con varie ferite dalle quali riuscì successivamente a riprendersi.

La vicenda giudiziaria

La dirigente Franca Principe fu condannata con sentenza definitiva a un mese di reclusione per lesioni colpose gravi. Per lei pena sospesa e beneficio della non menzione nel certificato penale. Dopo il procedimento penale fu anche sospesa dall’incarico per cinque mesi.

La gara di solidarietà

Dopo la notizia del rischio di un maxi risarcimento per Franca Principe, i colleghi hanno avviato una raccolta fondi per offrirle il loro supporto e testimoniare la loro solidarietà. Già raccolti quasi 24mila euro. Per donare è possibile cliccare qui.