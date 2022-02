Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta nel pomeriggio al Milan dopo il pari con il Milan. Allo stadio “Arechi” infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 15:00, dall’intreccio con i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. La gara della ventisettesima giornata di Serie A, visibile su Dazn,, sarà diretta da diretta dal sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta..

Salernitana-Bologna: le probabili formazioni del match

Queste le probabili formazioni di Salernitana-Bologna.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Bologna.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Sepe.

DIFENSORI: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Ribery, Perotti, Verdi.

Le parole di Davide Nicola

“Per riuscire a giocare come vogliamo noi dobbiamo essere sempre al massimo. Vogliamo proporre un gioco aggressivo, una proposizione costante e cercare di far esprimere al meglio le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Sono molto contento per lo spirito con cui lavorano i ragazzi in settimana, la squadra ha dimostrato di avere voglia di giocarsela per provare a conquistare qualcosa di importante. Ho bisogno di dare pochi concetti perché i ragazzi devono esprimere il loro ardore. Il Bologna è una squadra competitiva e qualitativa che produce un calcio offensivo, ha cambiato pelle più volte durante l’anno ma dando sempre l’idea di avere un gioco organizzato. Noi non siamo nella condizione di doverci preoccupare troppo degli altri ma dobbiamo avere il coraggio di esprimere il nostro gioco.

Da qui alla fine tutte le partite saranno maledettamente difficili e ci saranno gare in cui ci esprimeremo meglio e altre meno, ma sono certo che la gente apprezzerà ogni volta che un calciatore darà tutto quello che ha. Abbiamo bisogno dell’atteggiamento giusto e della voglia di rivalsa, dobbiamo esprimere un certo tipo di calcio perché la classifica è chiara. L’espressione di ciò che vogliamo fare risiede nella prestazione, è l’unico mezzo che possiamo controllare per raggiungere il risultato. Dopo pochi giorni di allenamento non possiamo essere perfetti ma alcune caratteristiche come senso di appartenenza, idee, gioia ed entusiasmo non devono mai mancare”.

I precedenti del match

Sarà il sesto confronto in massima serie tra Salernitana e Bologna quello in programma sabato alle 15:00 allo Stadio “Arechi”. Il bilancio è in perfetto equilibrio con due vittorie per parte e un pareggio nel massimo campionato. Nessuna delle due squadre ha mai vinto due match di seguito contro l’avversaria di giornata tra massima serie e cadetteria. I granata hanno ospitato due volte i rossoblù in Serie A, vincendo in entrambe le occasioni: quella emiliana potrebbe diventare la prima squadra contro cui i campani vincono tre gare interne nel massimo campionato.

Pillole sulla gara

Grazie alla rete messa a segno nell’ultimo turno di campionato contro il Milan, Federico Bonazzoli ha eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione nel massimo campionato italiano (sei) e potrebbe arrivare a quota sette gol stagionali per la prima volta in Serie A. Inoltre il Bologna è la squadra con cui Simone Verdi ha segnato più gol in Serie A: 16 in 62 presenze, almeno il quadruplo che con qualsiasi altro club – contro la sua ex squadra ha preso parte a due reti nelle ultime tre gare giocate nella competizione (un gol e un assist, entrambi con la maglia del Torino).