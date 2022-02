Carnevale: al Cilento Outlet, arrivano le mascotte Disney

Coriandoli, maschere e mascottes Disney arrivano al Cilento Outlet per celebrare, insieme, la festa più divertente dell’anno, il Carnevale.



Pippo e Paperino

L’appuntamento è per domani, domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo dalle 16.00 alle 19.00. Dove c’è divertimento, non possono che esserci loro: gli amici di grandi e piccini, un modo per divertirsi tra colori e stelle filanti in un’atmosfera unica.



Masha e Orso e Bing

Scegli la tua maschera preferita e raggiungi il centro commerciale per concederti un pomeriggio all’insegna del relax e del divertimento. Il tutto, immerso, nella cornice ideale anche per un po’ di sano shopping. Abbigliamento, articoli per la casa, beauty e tanto altro. Tutte le collezioni a prezzi imperdibili e sconti eccezionali.

Novità assoluta è anche la raccolta punti, scarica l’app su Apple Store e Google Play per partecipare.

A fine anno, oltre ad ottenere premi e vantaggi, potresti essere uno tra i fortunati a ricevere una giftcatd dal valore di €500.

Che aspetti, festeggia il Carnevale al Cilento Outlet, non rimarrai deluso. Per tutte le informazioni, puoi contattare il sito www.cilentooutlet.com