Pioggia di fondi per le scuole del Cilento. Con DD n. 78 Regione Campania del 22.02.2022, sono stati ammessi al finanziamento nell’ambito delle risorse del PNRR 23 progetti per la messa in sicurezza e la riqualificazione di scuole.

Fondi per le scuole del Cilento

I progetti ammessi dei comuni cilentani sono i seguenti: Castel San Lorenzo €. 940.990,59, Giungano €. 1.149.642,00, Rutino €. 2.139.898,66, Magliano Vetere €. 850.000,00, Ogliastro Cilento €. 1.546.033,62, Padula 1.654.835,19, Casal Velino €. 1.655.368.37, Montecorice €. 1.500.00,00, Salento €. 1.298.487,64, San Giovanni a Piro €. 2.740.000,00.

Ora si attende la verifica del Ministero dell’Istruzione al fine di assicurare il puntuale rispetto dei requisiti richiesti e degli obiettivi per la successiva sottoscrizione della convenzione con il Miur.