Tempo in peggioramento nel week end a causa dell’arrivo di una perturbazione seguita da aria fredda. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

SABATO: tempo perturbato con rovesci sparsi. Quota neve in calo nel corso del giorno sino ai 600/700 m in serata. Temperature in calo.

DOMENICA: tempo instabile al mattino con neve fino a bassa quota nelle zone interne. In seguito graduale miglioramento.