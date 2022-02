Incidente ad Agropoli: auto cade dal parcheggio dell’ex Malzoni

AGROPOLI. Grave incidente ad Agropoli, intorno alle 10 di questa mattina. E’ successo nel parcheggio dell’ex Clinica Malzoni, oggi Istituto Clinico Mediterraneo. Un’auto, una Range Rover con a bordo una donna, è precipitata su via Matilde Serao. Stando alle prime ricostruzioni la vettura era in sosta; l’automobilista sembra stesse attendendo un familiare che era entrato nella casa di cura quando il mezzo si è improvvisamente avviato per la discesa.

Incidente ad Agropoli: la dinamica

Durante la corsa ha travolto e distrutto la ringhiera e i tubi del gas metano e dell’acqua, precipitando giù. Cadendo, ha colpito due auto parcheggiate in via Matilde Serao, poi si è ribaltata.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, gli uomini della Polizia Municipale e i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno dovuto estrarre la malcapitata dal veicolo e mettere in sicurezza la zona.

Per fortuna le condizioni della vittima non sono gravi. La donna è stata trasferita in ambulanza presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Dopo l’incidente ad Agropoli la strada è stata chiusa; tre le auto danneggiate. Necessario anche interrompere l’erogazione del metano e dell’acqua.

