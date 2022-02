Crisi Russia – Ucraina: Italia paese più esposto

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha rivolto un pensiero a quello che sta succedendo nel mondo, e in particolare alla guerra in atto tra la Russia e l’Ucraina.

“Il clima che stiamo vivendo in queste ore, è drammatico, di grandissima preoccupazione ed angoscia in relazione all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Accanto alla solidarietà piena al popolo ucraino, dobbiamo sollecitare da parte di tutti i paesi di Europa, degli Stati Uniti, un’azione diplomatica complicata (perché ci sono armi in azione) ma non c’è un’alternativa”, ha esordito De Luca.

“Ci auguriamo che anche la Cina popolare possa esercitare una pressione moderatrice della Russia perché quanto prima possibile ci sia una sospensione dell’intervento militare e il blocco di ogni intervento nei confronti delle popolazione e dei civili – ha aggiunto il Governatore – Non possiamo fare altro, affinché esprimere la nostra piena solidarietà e chiedere un intervento di tutti i paesi per chiedere il blocco immediato di interventi sui civili. Ovviamente il clima è quello che è, dobbiamo andare avanti rispetto le scadenze che abbiamo”.

“L’Italia è il paese più esposto dal punto di vista delle forniture energetiche, dobbiamo essere preparati a ricadute sull’apparato riproduttivo del nostro paese, ad oggi imprevedibili ma anche pesanti. Dobbiamo essere pronti a tutto, ci auguriamo a maggior ragione che ci sia un punto di sospensione delle iniziative in corso. Nel frattempo continuano a lavorare“, a concluso.