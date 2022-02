Castellabate: arrivano i contributi per le utenze domestiche

L’Amministrazione Comunale di Castellabate ha approvato con la Deliberazione Di Giunta n. 28/2022 il Disciplinare finalizzato a regolamentare la concessione dei contributi al pagamento delle utenze domestiche ACQUA, LUCE e TARI relative all’anno 2021, di cui all’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ” connesse all’ emergenza da Covid-19.

Si tratta di contributi destinati ai cittadini richiedenti che rispondano a determinati requisiti (soglia ISEE) per il pagamento delle utenze domestiche, TARI, luce e acqua 2021.

“L’emergenza epidemiologica, in cui viviamo ormai da due anni, ha seriamente messo in difficoltà diverse famiglie. Garantire ad esse almeno un contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche significa migliorare il loro benessere. Il nostro operato si muove proprio a garanzia del benessere di tutti i cittadini, quindi siamo molto contenti di poter offrire un piccolo aiuto a chi ne ha bisogno”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.