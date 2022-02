Autocarri: i vantaggi dei modelli usati

Gli autocarri rappresentano il mezzo di trasporto principale e ideale della logistica, uno degli elementi cruciali per tutte le aziende e in particolare per quelle del Made in Italy.

Che i trasporti siano un settore fondamentale per l’economia mondiale lo dicono i numeri, i quali parlano di un fatturato complessivo non inferiore agli 86 miliardi di euro. Un trend che è destinato a crescere perché se da un lato la viabilità via terra si conferma indispensabile per negozi e aziende che offrono un servizio classico dal punto di vista dell’offerta, dall’altro lato i commerci online, capaci di dare risalto alle PMI dello Stivale, sono in costante ascesa.

Per le aziende, e questo vale non solo per quelle del mondo dei trasporti, risulta sempre più indispensabile avere a disposizione autocarri efficienti e in grado di adattarsi nel modo migliore possibile rispetto alle necessità della singola azienda.

Tuttavia, il costo dei mezzi è davvero considerevole, soprattutto se si rivela indispensabile averne a disposizione più d’uno. Perché allora non dare un’occhiata ai modelli usati, come ad esempio gli autocarri ribaltabili del produttore Iveco? Si tratta di un modello di camion piuttosto comune tra le ditte dell’agricoltura e dell’edilizia nel territorio del Cilento, complice il cassone importante che permette di trasportare ingenti quantità di materiali. Acquistarlo usato permette alle aziende, quando ci si affida a un rivenditore competente e qualificato, di ottenere molteplici vantaggi. Vediamo quali.

I vantaggi dei mezzi usati o ricondizionati

Oggi si parla sempre più non tanto di camion o mezzi usati ma, piuttosto, ricondizionati. Si tratta di veicoli che consentono di registrare prestazioni ottimali attraverso la sostituzione delle componenti che nel tempo hanno dovuto fare i conti con stati di deterioramento. I motivi per cui la scelta di camion usati risulta così interessante sono:

Mezzo controllato ad hoc e sicuro.

Possibilità di avere con immediatezza il camion a disposizione.

Risparmio considerevole sul prezzo.

Possibilità di ottenere un finanziamento e trovarsi a sostenere nel tempo un impegno accettabile per le finanze dell’azienda.

I camion usati rappresentano una soluzione interessante per l’ambiente dal momento che comportano un impatto decisamente minore.

I vantaggi cui vi abbiamo accennato valgono per tutte le tipologie di autocarri, compresi gli

Iveco Eurotrakker usati, una delle linee più interessanti del costruttore italiano realizzata tra il 1993 e il 2004. Oggi, è possibile avere a disposizione questo tipo di autocarri, senza avere nulla da invidiare ai modelli originari, a parte il prezzo: decisamente più basso. L’affidabilità è garantita dal concessionario che, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è imprescindibile sia preparato, qualificato, in grado di fornire concrete garanzie.

In conclusione

Da quando è cominciata la pandemia, la logistica non ha mai smesso di fare la sua parte, garantendo le funzioni primarie alle aziende italiane anche nei momenti di maggiore criticità. Gli autocarri rappresentano una soluzione ottimale per le realtà del mondo dei trasporti e per tutte quelle che necessitano di risposte concrete in termini di qualità e risparmio. Proprio come vuole la logistica oggi.