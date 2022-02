Ancora furti ad Agropoli, s’indaga

AGROPOLI. Preoccupano i furti che si stanno registrando nei comuni di Cilento e Piana del Sele. Diversi i casi denunciati alle forze dell’ordine. La scorsa settimana aveva preoccupato la presenza di un gruppo di banditi che si aggirava tra Omignano e i comuni limitrofi. Ma è probabile che non sia l’unica banda ad agire.

Ad Agropoli soltanto nella notte tra domenica e lunedì sono stati segnalati due colpi: uno in località Fuonti e l’altro su Colle San Marco.

In quest’ultimo caso i malviventi sono riusciti ad accedere in un’abitazione e ad addormentare un’80enne e un’altra persona che si trovava in casa, un amico del figlio dell’anziana. Quindi hanno rubato due orologi di notevole valore e una Mercedes parcheggiata all’esterno.

Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 3 di notte. Poco prima prima un altro furto era avvenuto in località Fuonti dove era stata rubata un’Audi A6.

I carabinieri, informati del caso, hanno subito avviato le indagini.