Agropoli: slitta alla prossima settimana il vertice del centro-sinistra

AGROPOLI. Non sarà questa la settimana decisiva per il tavolo del centro-sinistra finalizzato a trovare l’unità tra partiti della coalizione. Se ne riparlerà la prossima. Il nuovo confronto era previsto per questo pomeriggio ma per problemi di natura personale di uno dei componenti del tavolo tutto è stato rinviato alla prossima settimana.

Tavolo del centro-sinistra. Il Pd conferma Coppola

Si parte però con una certezza in più: il Pd è stato infatti chiaro nell’indicare Adamo Coppola come candidato sindaco. Il primo cittadino uscente ha fatto un passo indietro, non nella proposta di candidarsi a sindaco ma nel condividere i programmi futuri per la città, partendo dal presupposto che il prossimo quinquennio sarà fondamentale anche per sfruttare le risorse Pnrr che arriveranno agli enti locali.

In questo quadro serve un’amministrazione comunale capace ma anche forte e stabile che possa intercettare e sfruttare i finanziamenti.

Il quadro delle alleanze

In questo contesto un centro-sinistra unito avrebbe un ruolo fondamentale in tutte le sue variegate componenti, da Italia Viva al Psi, passando per il Pd e il Movimento 5 Stelle. Un ruolo fondamentale lo avranno le liste civiche: Idea Comune, e Lista Coppola che parteciperanno al tavolo. Ci sarà anche Roberto Mutalipassi, assessore al bilancio, che alle prossime elezioni sarà protagonista con un suo gruppo civico.

Un’armata imponente composta da tre partiti (i 5 Stelle difficilmente riusciranno a comporre una lista) e tre civiche a cui se ne aggiungerebbero altre due attualmente non rappresentate in assise: Agropoli Cresce (già pronta) e Agropoli Fa, che fa capo ad un gruppo di giovani.

Resta solo da trovare l’accordo tra i vari portavoce che dovrebbero decidere di fare un passo indietro e sostenere un progetto comune di sviluppo della città.