Agropoli, Lega Navale: due appuntamenti per gli appassionati di pesca e barca a vela

AGROPOLI. E’ in programma per Domenica, una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, presso il Porto Turistico per tutti gli appassionati della barca a vela.

La Lega Navale, infatti, ha programmato due eventi per il giorno 27 febbraio. L’inizio è previsto per le ore 07:00 al gazebo attiguo alla base nautica, dove lo staff organizzativo, procederà alle iscrizioni e darà avvio alla kermesse.

Ecco cosa si potrà fare e cos’è la pesca bolentino

I partecipanti, avranno la possibilità di praticare la “pesca bolentino”; una tecnica di pesca sportiva che viene praticata dalla barca a motore, ancorata o libera di spostarsi con le correnti, con la canna da pesca oppure con la lenza a mano.

Questa manifestazione, riscuote sempre tanto successo, perchè scendono in campo, o meglio in mare, esperienza, “trucchi” del mestiere e la goliardia che contraddistingue questi eventi; che hanno come scopo, quello di condividere un momento di sana aggregazione.

L’attività si svolge a mare aperto; quindi difficilmente seguibile da terra, chi vorrà conoscere l’esito, potrà attendere il ritorno delle barche con il relativo pescato, orientativamente tra le 11:30 e le 12:30.

Alle 10:00 l’esposizione dei modellini delle barche a vela

Non finisce qui, un altro attesissimo appuntamento, è quello che si svolgerà a seguire, alle ore 10:00; con la gara dei modellini delle barche a vela, sul molo di sottoflutto.

I singoli partecipanti esporranno le loro preziose barchette che, in poco più di un metro di lunghezza, racchiudono in se una conoscenza che va dalla tradizione velica, alle più innovative tecniche elettroniche.

Una bella passione che accomuna sia adulti che ragazzi, sono sempre di più, infatti, i giovanissimi che si stanno avvicinando al mondo della vela e del modellismo.

A rendere tutto più suggestivo, è certamente lo scenario agropolese; il tutto si svolge, tra i luoghi più belli di Agropoli: tra l’incantevole spiaggia della Marina, la Rupe, punta Fortino, la banchina vecchia, il tutto sovrastato dalla maestosità della porta che dà accesso al Borgo Storico e la rassicurante figura della Madonna di Costantinopoli, protettrice dei pescatori.

Appuntamento, quindi, domenica, per una mattinata ricca di divertimento, colori, sport, volta soprattutto alla voglia di stare insieme e di avvicinare sempre più persone alla bellissima disciplina della vela, la Lega Navale sarà a disposizione per qualsiasi informazione.

Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti contro il Covid-19 e tenendo conto delle condizioni meteorologiche.