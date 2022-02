Ordine dei commercialisti di Vallo: rieletto Presidente Carmine Santangelo

Concluse le operazioni di voto per l’elezione del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Vallo della Lucania, confermato l’incarico al Dott. Carmine Santangelo.

Quest’anno, per la prima volta, le votazioni si sono svolte da “remoto” nei giorni 21 e 22 febbraio; per l’elezione del Presidente e di 8 consiglieri del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità. Il Presidente, ha espresso gratitudine e soddisfazione per il risultato raggiunto.

Ecco le prime dichiarazioni

“Abbiamo riscontrato un’affluenza che ci ha gratificato molto; è la prima volta che le votazioni si sono svolte in modalità telematica e abbiamo davvero ricevuto tantissimi consensi.

Un risultato straordinario, ringrazio tutti i colleghi che ci hanno sostenuto; è per noi un ottimo risultato, considerando anche che, non tutti sono abituati a questo tipo di votazione; certo, è certamente mancato molto il confronto dal vivo, che è motivo di scambio di idee e opinioni, ma ci riteniamo ugualmente soddisfatti.

La nomina dei consiglieri è ancora in divenire, dando spazio ai giovani, soprattutto un arricchimento di donne, faremo le nomine del segretario, del tesoriere e del presidente del Comitato Pari Opportunità che è una novità di quest’anno.

Abbiamo un duplice intervento, uno sul territorio e uno fuori dal territorio, soprattutto, per portare a conoscenza di quale sia il ruolo del Commercialista, l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati. Abbiamo delle sfide da portare avanti con la nuova formula della Camera di commercio, partiremo da qui per riprendersi anche dalla difficile crisi finanziaria, dovuta dall’emergenza sanitaria ancora in atto.

Noi, come Ordine dei Dottori Commercialisti, ribadiamo la nostra disponibilità a tutti gli Enti che hanno bisogno della nostra consulenza tecnica. Porteremo avanti iniziative tese alla divulgazione di notizie in materia economica, perchè è ciò che ci compete in prima persona, speriamo sempre di meritare la risposta, di quanti si affidano a noi“- conclude.

Sono stati eletti nel consiglio: Federica Feola, Carmelo Di Flora, Stefania Longo, Roberto Nicoliello, Giovanni Guzzo, Bartolomeo Molinaro, Paola D’alessandro, Francesco Natale.

Giovedì prossimo il primo consiglio dopo l’insediamento formalizzerà le nuove cariche.

“Le sfide che attendono il nuovo consiglio dell’Ordine sono tante. Le imprese hanno bisogno di essere guidate nella ripresa economica per evitare le insidie che nasconde le quali potrebbero minare la crescita. Le tante imprese in difficoltà hanno bisogno di essere guidate nel risanamento. Tutte le imprese hanno bisogno di essere difese dalla ripresa delle attività di accertamento del fisco. I bonus edilizi rappresentano una grande occasione per tante imprese, ma nascondono anche insidie e frodi. I crediti d’imposta possono costituire un’opportunità di crescita se gli investimenti sono quelli giusti per l’impresa secondo un piano di business serio ed equilibrato. Infine i fondi europei del PNRR rappresentano la più grande manovra economica degli ultimi 50 anni, coglierla significa assicurarsi il futuro. Noi ci siamo”, così in una nota dell’Ordine.