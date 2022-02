L’Almanacco del 23 Febbraio 2022

Almanacco del 23 febbraio 2022:

Santi del giorno: San Policarpo (Vescovo e Martire)

San Primiano di Ancona (Vescovo e Martire)

San Sereno (o Sireno o Sinero) di Sirmio (Martire)

San Villigiso (Willigiso, Vescovo di Magonza)

Santa Milburga (Badessa)

Etimologia: Giuseppina, diminutivo femminile di Giuseppe, ed oggi ancora diffuso, anche se in declino, resiste soprattutto nel Sud Italia. Il termine deriva dall’ebraico “Yoseph”, personale grecizzato poi in “Iòsepos”, dal significato originario di: “Dio aggiunge”.

Proverbio del giorno:

A Carnevale ogni scherzo vale.

Aforisma del giorno:

Vi sono persone che senza i loro difetti mai avrebbero fatto conoscere le loro buone qualità. (L. de Clapiers)

Accadde Oggi:

1455 – La Bibbia di Gutenberg inaugura l’età del libro: Prima di questa data il libro era qualcosa di raro e accessibile solo a pochi. Grazie all’ingegno di un tipografo tedesco divenne il principale strumento di diffusione della cultura.

Sei nato oggi? Sei dotato di un formidabile sesto senso che ti porta a comprendere il risvolto segreto della vita e ti permette di scegliere con sicurezza il modo migliore di muoverti. Nel lavoro sei fortunato e, anche se non riuscirai a raggiungere le vette del potere, sarai comunque soddisfatto e non avrai mai problemi economici. In amore potrai contare su un affetto solido e sicuro.

Celebrità nate in questo giorno:

1965 – Vito Schifani: Nato a Palermo e morto a Capaci nel 1992, agente di Polizia della scorta di Giovanni Falcone, rimasto ucciso nella strage di Capaci. Schifani guidava la prima delle tre auto che accompagnavano il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo.

1983 – Simona Molinari: Voce intensa e ritmi swing fanno di lei un’artista tra le più raffinate della nuova generazione. Napoletana di nascita.

Scomparsi oggi:

1855 – Carl Friedrich Gauss: Ricordato come il più grande matematico della modernità, i suoi studi hanno influito profondamente sull’evoluzione delle scienze matematiche, fisiche e naturali. Nato a Braunschweig.

1965 – Stan Laurel: Un genio assoluto della comicità di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, entrando nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio & Ollio. Nato a Ulverston.