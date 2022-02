Escort e Covid, cosa cambia nelle regolamentazioni

Quello delle escort è un settore che manca di diverse normative, tra cui quelle fiscali. E dunque come risponde questo campo di fronte alla pandemia? Da quanto riportano i dati raccolti, il mondo delle escort ha deciso di attrezzarsi autonomamente contro i rischi legati al Covid.

Green pass e vaccini nel settore

Secondo i dati raccolti in una recente ricerca, circa il 30% dei clienti chiede alle escort se siano in possesso di Green pass o di vaccino e addirittura il 42% delle lavoratrici richiede il Green pass ai propri clienti. Inoltre è aumentato il numero di escort e gigolò che riportano direttamente sul proprio profilo le informazioni legate al loro stato vaccinale. Sui migliori siti di escort, come ad esempio https://charmescorts.com/, molte lavoratrici mettono subito in chiaro di prendere molto sul serio la sicurezza dei clienti e la propria.

Quali sono le priorità?

Con l’arrivo della pandemia di Covid, anche le lavoratrici del settore hanno risentito della crisi e delle misure di contenimento, come il lockdown e i divieti negli spostamenti. Ora che il livello di vaccinati in Italia è alto e si sta lentamente tornando alla normalità, sono stati evidenziati diversi cambiamenti legati alle priorità dei clienti. Un esempio è l’attenzione al prezzo dei servizi: se prima i clienti erano particolarmente sensibili al tema, adesso i costi sembrano aver lasciato il posto alla qualità e ai criteri di sicurezza. Una maggiore attenzione alle condizioni igieniche e alla presenza di certificazioni vaccinali sembra aver preso piede tra i clienti.

La crescita del web

Come è successo a molte attività in tutti i settori, lo spostamento sul web è stato un processo che ha riguardato anche il mondo delle escort. Il lockdown e le restrizioni degli spostamenti tra comuni e tra regioni hanno reso più difficoltosi i rapporti fisici, dunque molte ragazze hanno deciso di affidarsi a piattaforme sicure per raggiungere un maggior numero di clienti anche solo per videochiamate o telefonate piccanti. E anche adesso che le condizioni sono migliorate, il web continua a rappresentare un’ottima risorsa.