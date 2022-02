Tre holter consegnati all’ospedale di Roccadaspide

Sono stati consegnati i tre holter che l’amministrazione comunale di Roccadaspide, retta dal sindaco Gabriele Iuliano, ha donato all’ospedale della cittadina. Si tratta di due holter cardiaci ed uno pressorio. L’amministrazione comunale, per l’acquisto, ha impegnato settemila euro. La richiesta era stata avanzata, un po’ di tempo fa, dall’oncologa Daniela Comunale, assessore alla Sanità. L’investimento servirà sia a ridurre drasticamente i tempi di attesa dei pazienti, sia ad evitare che questi paghino per un esame che avrebbero il diritto di fare gratuitamente.

«Non mi stancherò mai di dire che a Sud di Salerno non è nemmeno assicurata l’assistenza sanitaria e che è ora che le cose cambino. Non si può più assistere allo sperpero dei fondi» ha affermato il vicesindaco, Girolamo Auricchio che da diversi anni è il Presidente dell’Associazione per le Aree Interne del Cilento, riferendosi al fatto che nel bilancio dell’Asl sono ancora disponibili 669 mila euro per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali per l’ospedale di Roccadaspide e che, tuttavia, non vengono spesi a causa della totale mancanza di programmazione da parte dei vertici sanitari.

“L’Ospedale di Roccadaspide è un nostro fiore all’occhiello ma gli operatori sanitari lavorano in mezzo a mille difficoltà. L’Amministrazione Comunale è lieta di aver potuto dimostrare la propria vicinanza con un contributo pratico che consente di ampliare il numero di prestazioni ambulatoriali in cardiologia permettendo di effettuare ulteriori Holter ECG ed Holter Pressori, prestazioni queste molto richieste. Ci auguriamo di continuare a collaborare con il nostro Presidio Ospedaliero nell’interesse della cittadinanza” ha affermato Comunale.