L’Almanacco del 21 Febbraio 2022

Almanacco del 21 febbraio 2022:

Santi del giorno

Sant’Eleonora

San Roberto Southwell

Beata Maria Enrichetta Dominici

Beato Natale Pinot

Santi Germano e Randoaldo

Sant’Eustachio di Antiochia

Beato Tommaso Pormort

Etimologia: Eleonora, nome di origini incerte. Si ipotizzano diverse etimologie: dal greco èleos con il significato di “compassionevole”; dal provenzale Hellionor che significa “che ha pietà” , oppure dal germanico, dove la prima parte ali- significa “crescere”, mentre la seconda forse “luce”, per cui il significato sarebbe “cresciuta nella luce”. Celebri furono le numerose regine come Eleonora d’Aquitania e Eleonora di Provenza. Il nome è uscito dalla classifica dai primi 30 nomi femminili più amati in Italia a partire dal 2007, ma sono ancora più di 1000 all’anno le bimbe nate nel territorio italiano che vengono chiamate Eleonora.

Proverbio del giorno:

Febbraio caldo, primavera fredda.

Aforisma del giorno:

Non vi sforzate di vincere le vostre tentazioni perché questo sforzo le fortificherebbe; disprezzatele e non vi ci trattenete sopra; rappresentate nelle vostre immaginazioni Gesù Cristo crocifisso tra le vostre braccia e sopra i vostri petti, e dite baciando più volte il suo costato: “Ecco la mia speranza, ecco la viva sorgente della mia felicità! Io vi terrò stretto, o mio Gesù, e non vi lascerò finché non mi abbiate posto in luogo di sicurezza” (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi:

1959 – Ideato il simbolo della pace: Nel momento in cui il mondo sembrava sull’orlo di una guerra distruttiva, il giovane esercito della pace trovò il simbolo giusto per dare forza al proprio dissenso. Da qui in poi non smise mai di comparire su bandiere, cartelli e guance, ogniqualvolta e in ogni luogo della Terra in cui bisognava fermare il ricorso alle armi.

Sei nato oggi? Sei molto generoso e possiedi, in modo del tutto innato, il gusto dell’ospitalità. Questa attitudine potrà aprirti una carriera nel settore alberghiero o comunque della ristorazione, dove avresti sicuramente molto successo. In amore ti orienterai verso un partner in grado di darti tranquillità e sicurezza affettiva e che riceverà da te mille cure ed attenzioni.

Celebrità nate in questo giorno:

1980 – Tiziano Ferro Da timido cantante di provincia a popstar di caratura mondiale, la sua carriera è stata anche e soprattutto una crescita interiore che lo ha portato ad acquisire sicurezza di sé e del proprio talento.

1980 – Caterina Balivo: Volto noto della televisione pubblica, è una delle protagoniste dell’intrattenimento pomeridiano. Nata a Napoli, nel 1999 arriva terza al concorso di Miss Italia.

Scomparsi oggi:

1965 – Malcolm X Storico attivista e leader politico dell’America degli anni 50-60, ha rappresentato l’anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King.

2004 – John Charles: Nato a Swansea (Galles) e morto a Wakefield (Inghilterra) nel febbraio 2004, è stato un calciatore gallese, negli anni Cinquanta e Sessanta, e allenatore di calcio. In Italia ha giocato come attaccante.