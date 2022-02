Il Circolo Pd di Castellabate rinnova le sue cariche

CASTELLABATE. Il Circolo PD di Castellabate si rinnova. Clemente Migliorino lascia la guida a Simona Federico. La decisione presa dall’assemblea degli iscritti che ha rinnovato anche il direttivo.

La nuova coordinatrice, Simona Federico, 38 anni, sposata e madre di due bambine, un passato da commerciante e da assessore comunale al turismo ed all’istruzione.

“Ringrazio gli iscritti per la fiducia – ha dichiarato la nuova coordinatrice del Pd di Castellabate Simona Federico – ricambierò con entusiasmo e passione. Prendo il testimone dal segretario uscente Clemente Migliorino, oggi consigliere comunale, che ringrazio per la dedizione profusa in questi anni. Ho accettato l’incarico perché credo nell’importanza dei circoli territoriali come risorsa per un dialogo sociale, di confronto di idee e di formazione politica.”

“L’impegno politico di tanti anni, tra la gente, ci ha premiato, portando per la prima volta all’elezione di un sindaco PD – afferma l’uscente Migliorino – così come la mia elezione a consigliere comunale è segno della fiducia accordataci dai cittadini, stessa fiducia che io e il sindaco Rizzo, riponiamo in Simona, alla quale assicuriamo il nostro pieno sostegno”.

“La partecipazione del PD al governo di Castellabate – continua Simona Federico – è senz’altro un segnale positivo per la comunità locale ed il Circolo, nella sua autonomia, si deve porre come volano e cassa di risonanza dell’amministrazione. La politica non si può fare solo sui social, dobbiamo tornare, soprattutto dopo questo periodo pandemico, a un contatto diretto”.

Le iniziative

Fra le prime iniziative: l’apertura delle adesioni al Circolo Pd di Castellabate, la creazione di una “casella dell’ascolto” per spingere i cittadini a comunicare con il Circolo, la promozione dei diritti dell’infanzia e la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di vita delle donne.

“Il mio invito alle democratiche e ai democratici di Castellabate – conclude Simona Federico – è di iscriversi e partecipare perché “libertà è partecipazione””.