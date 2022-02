Caselle in Pittari piange Vittorio Pellegrino: oggi lutto cittadino

CASELLE IN PITTARI. Comunità di Caselle in Pittari in lutto per la morte di Vittorio Pellegrino. Aveva 50 anni; il decesso è avvenuto nella mattinata di domenica. L’uomo era in casa con la compagna quando è stato colpito da un improvviso malore. Immediati i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Chi era Vittorio Pellegrino

Vittorio, per tutti El Peluquero, parrucchiere di Caselle in Pittari, era molto conosciuto in paese e la sua morte ha scosso l’intera comunità locale.

Ecco perché il sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo, ha ritenuto opportuno, “facendosi interprete del diffuso sentimento di dolore dell’intera comunità”, di proclamare il lutto cittadino per la giornata odierna.

Questa mattina, alle 10, presso la Chiesa Maria Santissima Assunta di Caselle in Pittari, si terranno le esequie di Vittorio Pellegrino.