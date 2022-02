Ascea, attività sportive: ok alla riqualificazione del campetto da calcio

ASCEA. Il Comune, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo, intende progettare interventi nell’area “Villa Eliadi”, zona adiacenti al Luna Park.

Il progetto nell’area di Villa Eliadi

Nello specifico, l’Ente, ha comunicato al Responsabile del settore per lavori pubblici, di predisporre la redazione di un progetto che possa essere candidato a finanziamento nell’ambito del PNRR; dal nome “Sport e inclusione sociale“, prendendo parte, successivamente, anche a tutti gli ulteriori bandi che dovessero promuovere o comunque riguardare queste finalità.

L’idea è quella di riqualificare quello che attualmente è il campetto da calcio in sterrato; il quale necessita di un intervento che lo possa rendere più adeguato; diventando così un parco urbano attrezzato, sia per i cittadini che per tutti coloro che raggiungono Ascea Marina, per praticare sia sport che passeggiate all’aria aperta.

L’amministrazione viaggia nell’ottica della promozione dell’attività sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le associazioni sportive del territorio; che possano offrire un servizio gratuito alla comunità e allo stesso tempo promuovere le aree verdi nei parchi pubblici; realizzazione di parchi attrezzati garantendo il recupero delle aree urbane, l’inclusione e l’integrazione sociale.

Il commento

“Come amministrazione, intendiamo portare avanti la sinergia con le associazioni sportive; che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo anche di parchi fitness attrezzati, attraverso l’installazione di strutture fisse.

Quest’area, inoltre, è facilmente accessibile anche a persone svantaggiate; poi c’è da tener presente che il Covid, ha costretto alla chiusura tantissime palestre e centri sportivi; richiedendo così sempre di più spazi all’aperto per le attività sportive in sicurezza”– così fanno sapere dal Comune.