Roscigno: ok ai lavori per il recupero della Chiesa San Nicola di Bari

ROSCIGNO. Approvato il progetto definitivo per il consolidamento e il recupero della Chiesa di San Nicola di Bari nel Borgo di Roscigno Vecchia.

Nello specifico, l’Ente, guidato dal sindaco Pino Palmieri, intende agire nell’ottica della valorizzazione del patrimonio storico e artistico; recuperando la Chiesa settecentesca di San Nicola di Bari, la quale necessita di un recupero architettonico.

Cenni storici

La Chiesa, costruita intorno al 1700 sui resti di una precedente chiesa demolita per una frana. I lavori di ristrutturazione iniziati già negli anni ’80, non sono mai stati portati a termine; qualche anno fa l’arrivo dei fondi per il restauro, ma poi l’ennesimo blocco.

Il progetto dei lavori avrà un importo complessivo pari a € 625.000,00; di cui € 450.600,92 per lavori e € 174.399,08 di somme messe a disposizione.

Il programma dei lavori, rientra nell’ambito della conservazione del patrimonio artistico in collaborazione con la Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino; per quanto riguarda i beni ecclesiastici con la Diocesi di Teggiano Policastro.

Il commento

“Il recupero della chiesa, rappresenta un motivo di speranza di riuscire a salvare l’intero Borgo. Motivo di soddisfazione per noi, come amministrazione, iniziare i lavori di consolidamento, per ridare alla chiesa, l’antico pregio”– così fanno sapere da palazzo di città.