Covid in classe: chiude scuola dell’infanzia a Santa Maria

A causa del numero elevato di positività segnalate, la dirigente scolastica Gina Amoriello ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza per 5 giorni a partire da Lunedì 21 Febbraio 2022 per la Scuola dell’Infanzia a Santa Maria (piano terra).

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale, precisando che il servizio mensa scolastica rimarrà attivo.

“Si ricorda che i pasti già prenotati per i bambini della Scuola dell’Infanzia Santa Maria (piano terra) verranno regolarmente rimborsati”, precisano da palazzo di città.