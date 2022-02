Palinuro, “selfie e vinci”: l’iniziativa per promuovere il territorio

Fare di necessità virtù, è proprio il caso di dirlo. Si perchè la mania del selfie, a tratti compulsivo, ormai risparmia ben pochi di noi. Ed ecco che la Pro loco di Palinuro cavalca l’entusiasmo dilagante del selfie e lo utilizza per promuovere il territorio.

L’idea partorita dal direttivo, è stata quella di realizzare una segnaletica da apporre in diversi punti dell’intero comune, che siano di interesse storico, culturale o semplicemente panoramici, pur chè offrano uno scenario nel quale immortalarsi, magari abbracciandosi, baciandosi o semplicemente salutando gli amici e parenti rimasti a casa.

Una volta scattato il selfie bisogna pubblicarlo sulle proprie pagine social, avendo cura di taggare la Pro Loco di Palinuro, ed invitare i propri amici a lasciare un like. Il selfie,che in un determinato periodo avrà ricevuto più like, riceverà una bellissima sorpresa. Il tutto è disciplinato da un regolamento disponibile sulle pagine social della Pro Loco.

Questa iniziativa rientra tra le attività di promozione realizzate grazie al contributo del Comune di Centola.