Montano Antilia: fondi del governo per Abatemarco

Il Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli, è pronto ad utilizzare il contributo assegnato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi alle infrastrutture sociali.

Il decreto assegna al comune di Montano un contributo di € 22.887,50 per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022-2023 per complessivi € 91.550,00 ; in particolare il contributo relativo all’annualità 2022 sarà utilizzato per interventi di sistemazione Piazzetta Via Pozzo in Frazione Abatemarco del Comune di Montano Antilia.

La legge 27 dicembre 2019 difatti assegnava ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.