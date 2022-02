L’Almanacco del 19 Febbraio 2022

Almanacco del 22 febbraio 2022:

Santi del giorno: Beato Corrado Confalonieri da Piacenza (Eremita, Terziario francescano)

San Mansueto di Milano (Vescovo)

San Barbato di Benevento (Vescovo)

San Conone di Alessandria d’Egitto (Monaco in Palestina)

San Dositeo (Monaco)

San Proclo (Prodo) di Bisignano

San Quodvultdeus (Vescovo di Cartagine)

Sant’Asia (Medico, Martire ad Antiochia)

Etimologia: Corrado, nome di origine germanica composto da kuoni– “audace, coraggioso” e da radha “assemblea, consiglio, deliberazione”: il nome significa quindi “audace nel deliberare, valoroso consigliere”.

Proverbio del giorno:

Febbraio umido, buona annata.

Aforisma del giorno:

Lo sceneggiatore è un tale che attacca il padrone dove vuole l’asino. (Ennio Flaiano)

Accadde Oggi:

1878 – Edison ottiene il brevetto del fonografo: «Mary aveva un agnellino». Una semplice filastrocca per bambini entrò grazie a Thomas Edison e al suo fonografo nella storia delle invenzioni e dei primi tentativi di registrare e riprodurre suoni.

Sei nato oggi? Sei nato sotto una buona stella. Simpatia, vivacità, socievolezza ed adattabilità fanno di te un amico ricercato, un partner ambito e un compagno di lavoro apprezzato. Nel lavoro riveli attitudine nelle professioni che hanno a che fare con l’arte dove la tua sensibilità e il tuo innato buongusto ti permetteranno di emergere. In amore la tua dolcezza e la tua disponibiltà ti condurranno ben presto a coronare i tuoi sogni nel più roseo dei modi.

Celebrità nate in questo giorno:

1473 – Niccolò Copernico L’artefice della rivoluzione astronomica che, mettendo in discussione il sapere scientifico di un millennio e mezzo, indicò la giusta via per svelare i meccanismi dell’Universo.

1953 – Massimo Troisi: Capostipite di una nuova generazione di registi-attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato.

1965 – Veronica Pivetti: Dai cartoni animati alla cattedra passando per il palco dell’Ariston. Si sviluppa così la carriera di un’attrice tra le più amate della fiction italiana. Nata a Milano.

Scomparsi oggi:

2016 – Umberto Eco: Dalla fine del secolo scorso è uno dei maggiori scrittori italiani, autore di best-seller tradotti in tutto il mondo. Piemontese di Alessandria, ha dato un notevole contributo alla letteratura ed è precursore e divulgatore dell’applicazione della tecnologia alla scrittura.

1951 – André Gide: Scrittore dalla spiccata vena anticonformista e dall’alto rigore formale, è stato un modello per autori del calibro di Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Nato a Parigi ed ivi scomparso.