Castel San Giorgio-Us Agropoli: Margiotta, Befi, Della Guardia e Vitelli trascinano i delfini

Nel pomeriggio di oggi l’Us Agropoli era di scena nell’anticipo, al “Sessa”, con il Castel San Giorgio, valevole per il diciottesimo turno del girone C di Eccellenza. L’intreccio della quinta giornata del girone di ritorno vedeva il debutto in panchina per il tecnico dei delfini Carlo Sanchez, subentrato in settimana all’esonerato Giuseppe Cianfrone. I cilentani, terzi a -4 dalla vetta con 37 punti in classifica, hanno fatto visita cosi ai rossoblù di Ciro De Cesare, decimi in zona play-out a quota 18 in graduatoria. A sorridere sono gli ospiti che vincono per 3-5 in una gara che ha visto ben sette reti nella ripresa.

Castel San Giorgio-Us Agropoli: la gara

A partire in maniera più convinta sono i cilentani che creano diverse occasioni da rete dalle parti di Tesoniero, ex portiere della Virtus Cilento. I vari Margiotta, Befi, Yeboha e Natiello però non inquadrano l’angolino giusto nella prima frazione mentre per i padroni di casa sono, invece, Marrocco. Procida e Conte a provare la via della rete senza impegnare particolarmente il giovane Praiola. Nel recupero del primo tempo la beffa per gli ospiti con la zampata di Liguori a spezzare l’equilibrio della gara. Ad inizio ripresa il pari cilentano giunto al 4′ grazie a Margiotta sugli sviluppi di un corner. Il parziale cambia nuovamente al 22′ quando Liguori, dopo un’azione prolungata del Castel San Giorgio, infila sul primo palo dove Praiola non può arrivare. La risposta ospite non si fa attendere: passano due giri di lancette e Natiello entra in area sul settore destro servendo al Befi la prima gioia in maglia agropolese. Due minuti dopo, poi, Vitelli viene steso in area da Tesoniero e Margiotta dagli undici metri non sbaglia per 2-3. A 8 dalla fine il nuov pari dei padroni di casa con Catalano. Quando il pari sembra scritto Della Guardia mette la parola fine al match incornando in rete su un angolo al minuto 88. Nel recupero c’è gloria anche per Vitelli: finisce cosi 3-5 con l’Agropoli che sale a quota 40.

