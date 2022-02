Ascea: museo di Velia e waterfront con fondi PNRR

ASCEA. Due importanti opere per il territorio di Ascea potrebbero divenire realtà grazie ai fondi PNRR. Lo sa bene l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angilillo, che osserva come “il nuovo periodo di programmazione 2021/2027 dei fondi europei rappresenta la sfida per conseguire una crescita intelligente e sostenibile”.

In tale contesto la “capacità di analisi e di progettazione della pubblica amministrazione diviene centrale per interpretare al meglio le esigenze dei cittadini e tradurle in iniziative adeguate per migliorare la vivibilità del territorio”.

Per Ascea, dunque, le risorse del PNRR rappresentano un’opportunità da non perdere ed è per questo che l’amministrazione ha deciso di dare indirizzo agli uffici comunali di proseguire l’iter per la progettazione di due importanti opere: il museo archeologico di Elea- Velia e il waterfront Ascea Marina – Parco Archeologico di Velia.

Un modo per avere delle progettualità pronte ad essere candidate a finanziamento.