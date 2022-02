Erbe e piante del Cilento: alla scoperta dell’Erbario di Vallo | VIDEO

VALLO DELLA LUCANIA. Il centro cilentano è ricco di bellezze storiche e culturali. Legato ad antiche tradizioni, come per esempio il momento più importante che, ogni anno, i cittadini, si apprestano a vivere con i Solenni festeggiamenti in onore di San Panteleone, patrono della città.

L’Esposizione Etnobotanica

A Vallo, però, è possibile anche immergersi tra panorami suggestivi e bellezze naturalistiche. A questo proposito, abbiamo visitato l’Esposizione Etnobotanica, sita all’interno dell’ex convento dei Domenicani, gestito oggi dal Dott. Mainente, ma che fino all’anno scorso e per oltre 20 anni, gestito dal Dottor La Palomenta.

All’interno dell’Erbario, sono presenti ben oltre 500/600 specie di piante ritrovate nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni. In più, la nostra attenzione si è focalizzata su un angolo molto particolare. Sembra proprio che, il Dott La Palomenta, in passato, fosse balzato agli onori della cronaca, per aver scoperto l’afrodisiaco naturale del Cilento.

Possiamo, infatti, trovare l’elisir d’amore, e altre erbe naturali che servivano anche come piante officianali, alcune delle quali, vengono utilizzate ancora oggi per preparare dei buonissimi decotti.

Segui il nostro tour alla scoperta dell’Erbario per immergerti, metaforicamente, tra i profumi e le essenze delle erbe del Cilento.