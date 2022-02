Cilento: ecco le mete più apprezzate dai turisti

Camerota, Ascea, Pisciotta e Pollica tra le località più richieste. Le gite in barca e la Zipline di Trentinara sono le attività più gettonate.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è salito sul podio d’Europa come meta di vacanza per gli amanti delle attività all’aperto. Lo ha rivelato Tripadvisor, primo portale al mondo di recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, prenotazioni di alloggi. I Travellers’ Choice Awards premiano il Parco come terza destinazione in Europa e tredicesima nel mondo a giudizio degli utenti.

Ma quali sono le località e le attività che i turisti apprezzano di più?

Spiccano i comuni costieri: Camerota, Ascea, Pisciotta e Pollica, preferiti per una vacanza al mare. Entrando nel dettaglio tra i luoghi più apprezzati ci sono Cala Bianca, le Grotte di Palinuro, la Baia del Buondormire, la Spiaggia della Marinella, il Sentiero degli Innamorati e l’intera area protetta della Costa degli Infreschi e della Masseta, in gran parte già premiati nel 2021 con i Travellers’ Choice Awards e in attesa della riconferma.

Di conseguenza le attività che i turisti preferiscono sono legate proprio a questi luoghi: dalle gite in barca alle escursioni nelle grotte marine. Ma anche le arre interne hanno il loro fascino: Trentinara, con la ZipLine, è una delle mete più amate dai turisti; ci sono anche le Cascate Capelli di Venere e le visite al centro storico di Pisciotta. Ovviamente non mancano le aree archeologiche di Paestum e Velia, la maestosa Certosa di Padula e le grotte di Castelcivita e Pertosa.

Il Cilento, però, ha ancora tanti angoli di paradiso nascosti e poco noti che possono rappresentare un’ulteriore attrattiva per gli amanti della natura.