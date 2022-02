Sold out per il concerto di Blanco a Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Sono bastati pochi giorni, anzi ore, e per la tappa cilentana di Blanco, in programma il 2 luglio nell’ambito del MaCo Festival, vincitore insieme a Mahmood del Festival di Sanremo, si registra già il sold out.

Per l’artista che al momento è in cima a tutte le classifiche, sono stati venduti circa 15mila biglietti, in pochissime ore. Un vero e proprio successo per un ragazzo che ha già ricevuto la certificazione del disco di Platino per “Brividi“.

Il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino, ha raccolto i consensi anche da parte della critica; ponendo l’attenzione su come il testo abbia messo sullo stesso piano l’amore omossessuale e quello tra un uomo e una donna.

A Paestum Blanco troverà un’arena allestita nei templi da quasi ventimila posti a sedere. Un progetto ambizioso messo in campo dall’amministrazione Alfieri.