Furti nei supermercati del Vallo: un arresto e una denuncia

Nella giornata di ieri un 35enne di nazionalità georgiana è stato arrestato per aver tentato di rubare della merce in un supermercato di Sant’Arsenio, ammonta a circa 200 euro il valore della refurtiva. Il ladro dopo aver danneggiato i dispositivi antitaccheggio aveva messo la merce rubata in una borsa termica che avrebbe dovuto rendere inefficace il sistema di controllo elettronico all’uscita dal supermercato.

Il 35enne è stato fermato dai Carabinieri della stazione di Polla mentre tentava di darsi alla fuga attraverso le strade interpoderali che si trovano nei pressi dell’attività commerciale.

Un altro cittadino Georgiano è stato denunciato la scorsa settimana per un altro furto messo a segno in un supermercato di Polla.