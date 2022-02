Viabilità rurale: al via i lavori a Casaletto Spartano

CASALETTO SPARTANO. Buone notizie per il centro cilentano. La Regione Campania, in questi giorni, ha effettuato il primo trasferimento di fondi al Comune per i lavori di consolidamento della strada Pateddo – San Domenico che rappresenta un importante collegamento viario tra le contrade rurali.

“L’intervento ha visto un incessante attività amministrativa legata al complesso iter autorizzativo avviato con la richiesta di deroga al Piano Parco”, commentano da palazzo di città. A seguito di richiese e dei necessari pareri effettuate nel mese di marzo 2020 gli interventi contenuti nel progetto hanno ottenuto in breve tempo le dovute autorizzazioni.

Il progetto prevede operazioni di sgancio dei massi e realizzazione di reti paramassi lungo il costone posto a monte della strada, nonché il rifacimento della pavimentazione stradale e messa in sicurezza.

“Nei prossimi giorni saranno attivate la attività successive, finalizzate alla pubblicazione del bando ed esecuzione degli interventi. Il costo complessivo dei lavori è di 600 mila euro.