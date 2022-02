Servizio raccolta rifiuti ad Albanella affidato alla Sarim: revocato l’appalto alle vecchie società

Servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento di Albanella revocato alla Sra e alla Gf Scavi. Nel contempo, nella giornata del 14 febbraio scorso, l’appalto è stato affidato temporaneamente alla Sarim.

Una vittoria anche della segreteria della Fiadel Sud di Salerno, che da tempo denunciavano “le gravi inadempienze delle due società che si erano avvicendate nella gestione dei rifiuti in città”.

La decisione del commissario prefettizio del Comune, Clelia Ardone, e del suo vice, Luigi Vignes, soddisfa il sindacato. “Un importante segnale, quello della revoca dell’appalto, che arriva dopo che il Comune, da 8 mesi, garantiva l’80% dello stipendio ai lavoratori che non venivano pagati dalla Gf Scavi, società che aveva ricevuto il sub-appalto del servizio dalla Sra”, si legge in una nota.

“I lavoratori ora avranno la stabilità che da tempo chiedevamo”, ha detto Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel Salerno, che insieme all’avvocato Davide Sapere, ha seguito la vertenza. “Ora resta la partita aperta dei lavoratori che per, 8 mesi, non hanno percepito il 20% delle mensilità e il Tfr. Lotteremo anche su questo fronte e non ci faremo trovare impreparati”.