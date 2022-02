Home/Scuola - Università/ Pollica pronta ad ospitare un istituto superiore in “Nuove Tecnologia per il Made in Italy”

Pollica pronta ad ospitare un istituto superiore in “Nuove Tecnologia per il Made in Italy” Il Comune cilentano ha aderito alla proposta di far parte di una Fondazione per la costituzione di un nuovo istituto di istruzione scolastica