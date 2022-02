Palinuro, la denuncia: “Scuola nel degrado assoluto”

CENTOLA. Un video per denunciare “le condizioni di assoluta precarietà della Casa Canadese, che da qualche tempo ospita la scuola dell’infanzia”. A segnalarlo Marco Sansiviero, consigliere comunale di Centola, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo presso l’edificio di Palinuro.

Diverse le criticità segnalate, in particolare infiltrazioni d’acqua. “Qui si tratta di locali insalubri dove ci sono infiltrazioni evidenti, diffuse in tutto il plesso – denuncia Sansiviero – Parliamo di due aule, neanche separate tra di loro. In una di queste l’impianto di riscaldamento non è funzionante, nell’altra è funzionante solo in parte”

“I bambini sono costretti a stare in un ambiente freddo e umido e non sicuro”, prosegue il consigliere comunale che fa riferimento anche ad una porta antipanico rotta e chiusa con del filo di ferro: “In caso di emergenza non può essere aperta immediatamente”.

“Questo edificio pubblico è stato ultimato non più tardi di 5-6 anni fa, con costi per circa 1 milione di euro. Non si può accettare che un immobile rimodernato da qualche anno versi in queste condizioni” conclude il consigliere comunale che rivolge un appello ad intervenire in tempi brevi.