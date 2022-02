Incidente sulla A2, donna in ospedale

Attimi di paura questa mattina per un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A2. Il sinistro è avvenuto tra Montecorvino Pugliano e Battipaglia. Un’auto, una Fiat 500 si è ribaltata e la conducente del veicolo, una giovane donna, è rimasta ferite ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sarebbe comunque in gravi condizioni.

Incidente sulla A2, si valuta la dinamica

La polizia stradale ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro mentre si sono verificti rallentamenti del traffico tra gli svincoli di Montecorvino Pugliano e Battipaglia.