Furti in aziende agricole, allarme nel Cilento

CASELLE IN PITTARI. Allarme furti nel Cilento. Sempre più casi vengono segnalati in diversi comuni a Sud di Salerno. Oltre a ville ed appartamenti i malviventi hanno preso di mira anche aziende agricole. Ad agire con molta probabilità è una banda specializzata in furti di animali. Dopo i colpi messi a segno qualche giorno fa a Vallo della Lucania e Ceraso (leggi qui), un nuovo furto di animali è stato segnalato a Caselle in Pittari.

Furti in aziende agricole: l’ultimo caso

I soliti ignoti hanno sottratto da un’azienda agricola 50 capre ed una notevole quantità di olio. Rabbia ed incredulità da parte dei proprietari, derubati dei loro sacrifici.

Il modus operandi è stato più o meno simile a quello dei furti commessi nei centri limitrofi.

Furti in aziende agricole anche nel Vallo di Diano: a Caggiano i ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per accedere ad un’azienda agricola e rubare due asini che stazionavano in un recinto. All’intero c’era anche un cavallo che però si è dato alla fuga.

In tutto il comprensorio c’è preoccupazione, diversi i casi su cui indagano i carabinieri. Ai militari stanno arrivando anche altre denunce, non solo in aziende agricole ma anche in ville in zone isolate del territorio.