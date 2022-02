Ascea, avviso pubblico per i locali del Palazzo De Dominicis

ASCEA. Un avviso pubblico per la locazione di alcuni locali del Palazzo De Dominicis – Ricci. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo. L’edificio di proprietà comunale è utilizzato principalmente per scopi culturali e per ospitare manifestazioni ed eventi.

Diverse le richieste già pervenute al Comune, tanto che la giunta ha deciso di predisporre un avviso pubblico per raccogliere la volontà di soggetti interessati alla locazione dell’immobile.

Spetterà agli uffici predisporre l’avviso. La locazione riguarderà 4 stanze site al secondo piano del Palazzo De Dominicis – Ricci con bagno esterno comune e la sala conferenze sita al primo piano; quest’ultima potrà essere utilizzata a turno.