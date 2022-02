Ascea: arriva un medico per le frazioni collinari

ASCEA. Buone notizie per la comunità di Ascea e in particolare per quelle delle frazioni collinare. Da domani, mercoledì 16 febbraio, un medico farà infatti ambulatorio a Catona. Sarà ospitato presso un locale comunale messo a disposizione dall’Ente.

«Potrà fare le prescrizioni mediche a chiunque delle frazioni (anche a coloro che già hanno un medico di libera scelta). E così continuerà anche per le settimane successive, ogni 7 o 10 giorni», rende noto il sindaco Pietro D’Angiolillo.

Una situazione provvisoria, poiché a marzo la Regione farà il bando per la carenza di assistenza medica.

Nelle ultime settimane sia l’amministrazione comunale che i cittadini avevano evidenziato le criticità dovute alla scarsa assistenza medica sul territorio (leggi qui). Una situazione finita anche sul tavolo della Regione, grazie ad una interrogazione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle.

A vivere maggiormente i disagi le frazioni interne di Catona, Mandia e Terradura.