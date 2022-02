New Basket Agropoli Paestum, sconfitta a Potenza

Sconfitta esterna per i cilentani al “PalaPergola” contro l’University Basket Potenza. I ragazzi di coach Lepre con questo risultato restano a quota 14 punti in classifica, mentre l’University Basket sale a 18 punti in classifica. Risultato molto severo per la New Basket che approccia bene la gara, giocando una buona pallacanestro sia in attacco che in difesa.

I cilentani chiudono infatti il primo tempo di gioco in vantaggio. Nella seconda frazione la compagine potentina aumenta l’intensità mentre la New Basket abbassa il ritmo di gioco permettendo ai padroni di casa di prendere fiducia e morale. Nell’ultimo parziale l’University Basket allunga il divario arrivando fino all’82-58 finale.



Tabellini

University Basket Potenza

Dosic 6, Lorusso 4, Labovic 14, Kekis 16, Lucarelli 8, Malpede 16, Filiani, Kadzevicius 12, Piro, Spera 6.

Coach: Lionetti

New Basket Agropoli Paestum

Lepre 6, Pekic 13, Dell’Omo 14, Borrelli 6, Mavric 10, Farese 4, Norci 3, Bevilacqua, D’Urzo 2.

Coach: Lepre