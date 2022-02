Fondo economico a sostegno dei Comuni ex zona rossa: Auletta tra i beneficiari

AULETTA. Il Ministero dell’Interno, in sinergia con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto di ripartizione del fondo da 40 milioni di euro; destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall’emergenza coronavirus.

Il Comune di Auletta, retto dal sindaco Pietro Pessolano, è risultato beneficiario di un fondo pari a € 78.960,00; di cui € 63.356,56 per lavori e € 15.603,44 di somme messe a disposizione.

I fondi in questione, saranno utilizzati per porre rimedio a criticità del territorio comunale; individuando come azioni prioritarie, intervenire sulle strutture considerate strategiche per scopi sociali come il cimitero comunale, casa delle Parole, Complesso Jesus, COC e Protezione Civile.

Con questo Decreto, sono stati sono stati destinati contributi a favore di Comuni individuati come zona rossa; anche sulla base dei casi di contagio e dei decessi da Covid-19 accertati fino al 30 giugno del 2020.

Viene, in questo modo, restituita dignità e speranza a tutti quei comuni che nei difficili mesi del lockdown, hanno vissuto in prima linea gli effetti della pandemia.

Auletta e gli altri comuni beneficiari del Vallo di Diano, grazie al ristoro da parte dello Stato, potranno promuovere iniziative di carattere economico e sociale; per sostenere la popolazione residente, duramente colpita dall’emergenza sanitaria.