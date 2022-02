Castellabate: nasce un nuovo canale social dedicato ai giovani

Il Comune di Castellabate offre un nuovo servizio rivolto ai giovani del territorio, grazie all’attivazione di una pagina social a loro dedicata, da parte del settore politiche giovanili in collaborazione con le politiche sociali. E’ infatti attiva la pagina Facebook Politiche giovanili Comune di Castellabate come nuovo canale informativo dedicato ai giovani e al mondo del lavoro.

Promotore di questa iniziativa il consigliere delegato Clemente Migliorino. “La nostra attenzione verso i giovani di Castellabate è continua e costante: con questo servizio vogliamo essergli ancora più vicini. Si tratta di un canale informativo interamente dedicato a loro dove potranno trovare non solo le opportunità e le iniziative intraprese dalla nostra amministrazione ma anche notizie sul mondo del lavoro e su bandi a loro riservati.

Attraverso i social, non solo potranno interagire direttamente con l’amministrazione ma soprattutto con professionisti di vari settori messi a loro disposizione. Grazie al prezioso ausilio degli uffici delle politiche giovanili e delle politiche sociali cercheremo di essergli accanto anche nelle tante problematiche del mondo giovanile.”

Tutta l’amministrazione comunale, in primis il Sindaco Marco Rizzo, vuole essere sempre più vicino alla realtà giovani

“I giovani sono il nostro futuro, per noi non è uno slogan, ma un patto che abbiamo sottoscritto idealmente con loro. Il nostro obiettivo non è solo quello di creare nuove opportunità lavorative ma anche quello di rendere il nostro Comune molto più vicino alle esigenze giovanili, anche grazie a loro suggerimenti”, dichiara il Sindaco.