Agropoli e Albanella: nuove truffe ai danni di anziani

ALBANELLA. Occhio alle truffe ai danni di anziani. Diverse le segnalazioni che si stanno registrando negli ultimi giorni, da Agropoli ad Albanella. Nel centro costiero ad essere presa di mira è un’80enne. Al telefono una persona si è spacciata per il nipote, di soli 10 anni. Dice di aver bisogno di 700 euro per riparare il danno che ha causato.

Fortuna ha voluto che l’arrivo di un’amica della vittima l’abbia convinta che si trattava soltanto di un raggiro, evitando che andasse in porto.

Un episodio molto simile è accaduto ad Albanella, purtroppo questa volta la truffa è stata messa a segno. Il raggiro ha riguardato una anziana residente in località Bosco. Anche in questo caso il malvivente ha telefonato spacciandosi per il nipote minorenne, chiedendo addirittura 4900 euro per pagare un debito.

Dopo pochi minuti si presenta in casa una persona che si spaccia per un amico del creditore, afferra i soldi racimolati dalla malcapitata (circa 2000 euro) e si dilegua. Purtroppo soltanto una volta contattati i figli la donna ha scoperto di essere stata truffata.