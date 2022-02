Roccadaspide programma interventi di manutenzione a varie strade comunali

ROCCADASPIDE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, programma lavori di ristrutturazione urbana.

Ecco gli interventi in programma

Nello specifico, gli interventi riguarderanno Via G. Galardi- Via F. Gioia, adeguamento della strada comunale traversa Via Terzerie e Via Del Giardino.

Per quanto riguarda l’Area Via Perillo, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione di Via Galardi e F. Gioia e delle traverse di collegamento delle due strade, l’Ente finanzierà l’intervento con prestito a carico del bilancio comunale da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il progetto dei lavori rientra nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici, per un importo complessivo di € 244.639,03 di cui € 185.016,39 per lavori e € 59.622,64 di somme messe a disposizione.

Per l’adeguamento della strada comunale Via Terzerie, il Comune è risultato beneficiario di contributi da parte del Ministero che prevede investimenti in materia di decoro urbano con manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi nel limite complessivo di 200 milioni per l’anno 2022 e 100 milioni per il 2023.

Gli interventi in programma, avranno un costo complessivo pari a € 32.348,61, di cui € 25.000,00 con fondi del decreto ministero dell’interno e € 7.348,61 con fondi del bilancio comunale.

Approvato anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione di Via Giardino, da finanziare con fondi di bilancio comunale per un importo complessivo di € 39.902,88.

“Gli interventi in programma, si rendono necessari ed indispensabili, al fine di mettere in sicurezza la viabilità ed evitare incresciosi incidenti o infortuni”- così fanno sapere da palazzo di città.