Castellabate, sindaco incontra direttivo della società di Mutuo Soccorso

Ieri si è tenuto un incontro del Sindaco Marco Rizzo con il direttivo della Società di Mutuo Soccorso Libertà e Lavoro a Castellabate. Tale società, che conta ormai seicento soci, si adopera per offrire servizi cimiteriali alla comunità. E’ stata la prima società di Mutuo Soccorso, operante nel Cilento, a realizzare una cappella-ossario per tutti i suoi soci senza fare alcuna distinzione di appartenenza sociale come ricorda un’epigrafe affissa alla neo cappella benedetta “non più una rozza fossa è destinata al cadavere del povero.

Oggi anche il modesto operaio ha quella umana sepoltura da tempo reclamata dalla civiltà. Gloria ne sia in Castellabate alla fiorente società libertà e lavoro che ispirata a pietosa virtù ne dette il primo esempio nel Cilento tutto”.

“Ho accettato volentieri di partecipare alla riunione con il direttivo di questa società operante a Castellabate sin dal 1885. Diverse sono state le tematiche trattate, tutte volte alla risoluzione di problematiche riscontrate all’interno del Cimitero sito in Castellabate. L’operato svolto quotidianamente da questa società è al servizio del singolo quanto della cittadinanza. E’ nostra intenzione garantire un certo decoro al camposanto, dimora delle persone non più in vita. Un incontro proficuo per l’instaurazione di una sinergia e collaborazione nella gestione, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria, nel controllo, nell’organizzazione e nel miglioramento di tale struttura”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.