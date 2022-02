Agropoli, niente carri allegorici per Carnevale

Il carnevale di Agropoli non si farà, almeno nella sua versione tradizionale. Soltanto oggi l’emergenza sanitaria sta facendo intravedere uno spiraglio. Troppo poco il tempo per allestire dei carri allegorici e così, per il secondo anno consecutivo, il martedì grasso non sarà celebrato secondo tradizione. A renderlo noto l’associazione Il Carro che organizza l’evento.

“Stiamo ricevendo tantissime chiamate e messaggi per il famosissimo Carnevale di Agropoli – dicono – Siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che anche l’edizione invernale di quest’anno non verrà svolta.

Ma vi possiamo confermare che stiamo lavorando ad una edizione straordinaria estiva”.

La prossima estate, quindi, potrebbe tornare il carnevale estivo, messo in soffitta dopo alcune edizioni che avevano comunque riscosso successo.

Per questo carnevale, invece, sarà l’amministrazione comunale ad organizzare qualcosa, pur senza i carri allegorici. Il sindaco Adamo Coppola dovrebbe incontrare nei prossimi giorni propri i membri dell’associazione con i quali concordare un cartellone di iniziative dedicate in particolare ai più piccoli, coloro che amano maggiormente il carnevale.