Agropoli, appartamento a fuoco

Attimi di paura questa mattina ad Agropoli per un incendio che è divampato in prossimità del Lido Azzurro, a pochi passi dal centro cittadino

Il rogo si è sviluppato in un appartamento in via Turati, sul posto i Vigili del Fuoco di Agropoli con 2 automezzi e con il supporto di un autobotte.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa 3 ore, evitando il coinvolgimento dei locali ubicati negli altri piani dell’edificio. Non si registrano feriti, ma notevoli sono stati i danni all’appartamento.