Ad Agropoli arriva il “Muro della Gentilezza”

AGROPOLI. Bellissima iniziativa, ideata e curata da un gruppo di cittadini volontari iscritti alla pagina Facebook “Te lo regalo se vieni a prenderlo – Agropoli e Cilento” che hanno pensato di attivare il “Muro della gentilezza“.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha subito accolto con entusiasmo e riconoscenza, questa lodevole proposta; portata avanti dall’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Maria Giovanna D’Arienzo, subito attivatasi affinché il progetto diventi realtà.

Ecco cos’è e come funziona il Muro della gentilezza

Nello specifico, è un’iniziativa che è rivolta alle famiglie meno abbienti che necessitano, ad esempio di indumenti, libri, articoli di cancelleria ed altro, in pieno anonimato. Lo slogan che accompagna l’iniziativa è: “Chi può lasci, chi ha bisogno prelevi”. Il muro della gentilezza, sarà realizzato tra P.zza Merola e il parcheggio Landolfi.

Nel corso degli ultimi due anni, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, molti degli equilibri socio- economici, hanno subito delle battute d’arresto che hanno sconvolto la routine quoditiana di ogni cittadino.

Anche Agropoli e il comprensorio territoriale, ha subito gli effetti di tali restrizioni, mettendo a dura prova l’economia delle famiglie.

Il commento

“In questo particolare e difficile momento storico per tutti noi, qualsiasi azione di umanità e generosità, è segno di identità e rappresentano una crescita per l’intera comunità; in questo senso, il muro della gentilezza, rappresenta uno “strumento”, valido per contrastare le difficoltà che si possono riscontrare nella vita quotidiana di famiglie bisognose“- così fanno sapere dall’assessorato alle politiche sociali.